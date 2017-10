Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reserva Federal inicia reunião monetária à espera da escolha de Trump

Cargo atualmente ocupado por Janet Yellen, de 71 anos.

Por Lusa | 16:35

A Reserva Federal (Fed) inicia hoje uma reunião de política monetária que termina na quarta-feira e poderá ficar relegada para segundo plano pela decisão iminente quanto à futura liderança do banco central norte-americano.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá anunciar na quinta-feira a sua escolha para o banco central, indicou à AFP um responsável da administração norte-americana.



O próprio Trump afirmou na passada sexta-feira que anunciaria esta semana a sua escolha para presidente da Fed, um cargo atualmente ocupado por Janet Yellen, de 71 anos, que acaba o mandato como líder do banco central no início de fevereiro.



"Tenho alguém muito específico em mente, acho que todos ficarão impressionados", disse o presidente.



Yellen, uma democrata nomeada pelo presidente Barack Obama, foi agora elogiada por Trump, que, no entanto, criticou a sua atuação durante a campanha eleitoral de 2016. O seu nome é apontado como permanecendo entre os candidatos à sua sucessão, mas Jerome Powell, atual membro da Fed, é cada vez mais indicado como o favorito.



Na reunião que começa hoje, Powell vai estar sentado na mesa do comité de política monetária, tal como Yellen.



Além de Powell, um republicano moderado do agrado do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, estarão a ser analisados por Trump três outros nomes: John Taylor, um académico reputado, Kevin Warsh, um antigo membro da Fed considerado próximo da atual administração e Gary Cohn, conselheiro económico de Trump.



A Casa Branca deverá ainda escolher três outros nomes para integrarem a Fed, incluindo o número dois do banco central, depois da saída na semana passada do vice-presidente Stanley Fischer, que anunciara há algumas semanas que deixaria o cargo.



Janet Yellen pode deixar a presidência da Fed, mas o seu mandato como membro do banco central dos Estados Unidos, uma poderosa instituição monetária, só termina em 2024.



Desta reunião que termina na quarta-feira não são esperadas alterações em relação às taxas de juro, mas é provável que haja uma nova subida em dezembro.



"A reunião pode dar indicações sobre se há ou não uma maioria que apoie uma subida das taxas em dezembro", afirmou Paul Ashworth, da Capital Economics, citado pela AFP.



Após a reunião será publicado um comunicado, não estando prevista a realização de uma conferência de imprensa de Yellen.



Na reunião de setembro, 12 dos 16 membros do comité de política monetária pronunciaram-se a favor de uma nova subida das taxas de juro em dezembro, a terceira deste ano, mas algumas vozes defenderam que é preciso esperar por uma recuperação da inflação.



O crescimento da economia norte-americana ficou em 3% no terceiro trimestre, de acordo com a estimativa inicial do Governo divulgada no final da semana passada.