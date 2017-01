Resgatadas 31 pessoas de barco dado como desaparecido na Malásia

O comandante e um dos dois membros da tripulação foram encontrados com vida no domingo de manhã, numa ilha próxima.O barco tinha partido no sábado de manhã da capital do Estado, Kota Kinabalu, com destino a Pulau Mengalum, uma ilha no oeste da cidade, conhecida pelas suas praias e zonas de mergulho.O dono do barco tinha comunicado o seu desaparecimento no sábado à noite."De acordo com o capitão, o barco ficou 'partido' depois de ter sido atingido por ondas e afundou", disse Ahmad Puzi Kahar, o chefe da Agência Marítima da Malásia, num comunicado.