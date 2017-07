Resgatados 60 migrantes em águas do Estreito de Gibraltar

Autoridades espanholas resgatam migrantes de jangadas à entrada do Mediterrâneo.

Por Lusa | 14:03

Os serviços de salvamento marítimo de Espanha resgatou hoje 60 migrantes a bordo de três jangadas nas águas do Estreito de Gibraltar, estando ainda à procura de uma quarta embarcação.



Um porta-voz do Salvamento Marítimo informou a agência EFE que recebeu às 4h50 (menos uma hora em Lisboa) uma chamada telefónica de uma ONG, a dar conta que uma jangada tinha saído do cabo Espartel, na costa de Marrocos.



A embarcação "Salvamar Arcturus" saiu do porto para localizar a jangada. A má visibilidade impediu que um helicóptero se juntasse às buscas.



A jangada foi localizada quando já estava amarrada ao costado de um pesqueiro. Foram resgatados 13 imigrantes, nove homens e quatro mulheres.



Pouco depois, uma nova chamada de uma ONG alertou para a presença de outra jangada nas águas do Estreito. Acabaria por ser localizada pelo helicóptero Helimer 220.



A "Salvamar Arcturus" recolheu dez imigrantes - nove homens e uma mulher - 15 milhas a sudoeste de Bolonia (província de Cádis, Andaluzia). Alguns dos migrantes já estavam na água quando foram resgatados.



Os ocupantes das duas jangadas foram transportados para o Porto de Tarifa (Cádis), onde receberam assistência médica.



O Salvamento Marítimo recebeu um terceiro aviso, desta feita de uma embarcação de recreio, que avistou uma jangada a nove milhas a sudoeste de Trafalgar, município de Barbete (Cádis).



A "Salvamar Gadir" acabaria por resgatar 37 migrantes nesta terceira jangada, entre eles uma mulher e um menor.