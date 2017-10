Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resgatados com vida três pescadores angolanos desaparecidos em alto-mar

Embarcação de pesca artesanal estava desaparecida há alguns dias.

Por Lusa | 19:02

As autoridades angolanas anunciaram hoje que resgataram com vida três pescadores de uma embarcação de pesca artesanal desaparecida há alguns dias e que foi encontrada a 60 milhas da costa da província de Benguela.



Os três pescadores, com idades entre os 22 e os 25 anos, foram resgatados do alto-mar por uma equipa da Polícia de Guarda Fronteiras de Angola, após um período ainda não determinado à deriva, devido à avaria do motor do pequeno barco em que seguiam, indicou fonte policial.



Tinham partido para a faina desde a localidade pesqueira de Baía Farta, província de Benguela.



Após verificação do estado de saúde já regressaram a casa.



Trata-se do segundo caso envolvendo barcos de pesca artesanal naquela província do sul de Angola, em poucos dias, depois de uma outra ter naufragado ao largo do Lobito, com cinco pescadores a bordo.



Este caso aconteceu deu-se a 14 de outubro e apenas dois pescadores foram resgatados com vida nos dias seguintes.



Um destes deu à costa ao fim de dois dias no interior de uma arca frigorífica e outro foi resgatado por um navio de pesca da Namíbia já em alto-mar.



Estes incidentes estão relacionados com a forte agitação marítima que se regista na região.