Residente de torre que ardeu conta como salvou criança

Michael, que reside há vários anos na Grenfell Tower, em Londres, que esta noite foi totalmente consumida por um incêndio, é um dos heróis no meio da tragédia. O inglês conseguiu salvar uma criança que estava em pânico no meio das chamas.

Entrevistado pela Sky News, Michael conta que não ouviu nenhum alarme de incêndio a toca. "Estava a dormir e fui acordado por um forte cheiro a plástico queimado. Ouvi tudo silencioso. Voltei a deitar-me e estava quase a deixar-me dormir quando o cheiro se tornou mais intenso", revela.

O inglês levantou-se a achar que tinha deixado qualquer coisa ligada na cozinha e, quando foi abrir uma janela, ouviu os gritos de uma mulher que dizia "Está a ficar maior, está a ficar maior". Foi aí que o homem percebeu que qualquer coisa se passava.



Pânico pelos corredores logo nos primeiros momentos

"Espreitei pela porta e vi fumo por todo o lado. Todos os meus vizinhos estavam a gritar e a correr de um lado para o outro. Os bombeiros gritavam para descermos as escadas imediatamente. Vi uma menina sozinha em pânico que chorava no corredor. Peguei nela e fui a correr buscar a minha namorada. Saí a correr, apenas de boxers", conta o residente da Grenfell Tower, que foi um dos primeiros a aperceber-se do fogo.

"Passava pouco da 01h00. Havia tanto fumo e tanta gente em pânico. Batiam nas janelas e nas portas, o fogo a consumir tudo", conclui Michael.

Há vários relatos de outros sobreviventes que contam ter visto dezenas de pessoas presas em casa a gritar por ajuda, desesperadas, com os filhos nos braços à janela. Há também quem conte que viu residentes a atirarem-se dos andares mais altos.

O fogo destruiu por completo o edifício de 24 andares, fazendo pelo menos 70 feridos e 12 mortos.

