Resolve Cubo de Rubik enquanto esquia

Ilusionista norte-americano mostra proeza em vídeo.

Joey Fratelli, um conhecido equilibrista e ilusionista norte-americano, juntou um novo truque ao seu extenso reportório: conseguiu resolver um cubo Rubik só com uma mão em pouco mais de um minuto... enquanto fazia esqui aquático!



Um vídeo mostra a proeza do jovem ilusionista, que há uns tempos já tinha conseguido resolver o cubo debaixo de água, mas dessa vez usou as duas mãos.