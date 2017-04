Restaurante do clube privado de Trump multado

No relatório divulgado quarta-feira pelo Miami Herald, os inspetores referem que o peixe servido cru ou mal cozido não tinha recebido o tratamento adequado contra os parasitas.Os inspetores sugeriram ainda à equipa da cozinha para cozer ou peixe.Estas infrações, que foram detetadas numa inspeção de rotina e não após uma denúncia, foram corrigidas e cumpridas as exigências dos inspetores, explicou Stephen Lawson, do organismo público encarregado destas inspeções.