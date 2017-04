Resultados parciais na Turquia dão vitória ao reforço dos poderes presidenciais

As últimas assembleias de voto do crucial referendo presidencialista na Turquia encerraram este domingo, pelas 17h00 locais (15h00 em Lisboa), enquanto nas regiões orientais do país as suas portas fecharam uma hora antes.A Turquia decidiu numa consulta popular sobre a substituição do atual modelo parlamentar por um sistema presidencialista, uma consulta que se tornou num autêntico plebiscito sobre a identidade da nação e cujo resultado determinará o seu modelo político e redefinirá as suas relações com a União Europeia (UE).





O único incidente de registo ocorreu numa assembleia de voto na província de Diyarbakir (sudeste), com um balanço de três mortos e vários feridos após uma discussão entre membros de uma família.







Cerca de 55,3 milhões de turcos foram chamados às urnas e prevê-se um resultado muito disputado, quando as sondagens indicaram a possibilidade de vitória do "sim", que reforçaria os poderes do Presidente islamita-conservador Recep Tayyip Erdogan, ou do "não", uma opção apoiada pelos setores laicos e pelo partido pró-curdo. Cerca de 380.000 polícias e guardas foram deslocados em todo o país para garantir a segurança do referendo.

