Retaliação provoca massacre em Roraima

As cenas bárbaras do massacre foram filmadas pelos reclusos e partilhadas em redes sociais. Nelas, pode ver-se os presos armados com facas a decapitarem as vítimas e a alinharem as cabeças no pátio, a par de corações arrancados e membros decepados. "Esta é a resposta para vocês, que mataram os nossos irmãos em Manaus e vão pagar por isso", diz um agressor.As lutas na prisão começaram na madrugada de sexta-feira, quando apenas 15 guardas estavam de serviço numa prisão com capacidade para 700 presos mas que alberga mais de 1700. Na terça-feira o Amazonas tinha alertado Roraima para o risco de confrontos nas prisões do estado.

Dias após o massacre de 56 reclusos numa prisão de Manaus, Amazonas, uma retaliação custou a vida a 33 detidos num presídio do vizinho estado de Roraima.O autor do novo motim, durante o qual decapitaram e arrancaram corações às vítimas, foi o PCC (Primeiro Comando da Capital), que tinha sido visado pelo massacre anterior, encenado pela Família do Norte (FDN), maior grupo criminoso do Amazonas. O novo massacre teve lugar na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior de Roraima.Os visados pelo ataque foram membros do Comando Vermelho (CV), oriundo do Rio de Janeiro e aliado recente da FDN, aliança que permitiu aos grupos controlarem o tráfico no Amazonas, dominarem o sistema prisional e terem presença reforçada na exportação de droga da Colômbia para a Europa.