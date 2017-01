Retirado corpo do último bombeiro morto em prédio de Teerão

Este foi o pior incêndio em Teerão desde que o fogo numa mesquita histórica causou a morte de 59 pessoas em 2005.



O colapso do edifício, chamado Plasco e localizado a norte da zona do mercado no coração da capital iraniana, ocorreu a 19 de janeiro, após um grande incêndio, provocado por um curto-circuito, se propagar pelos seus 17 pisos.Este foi o pior incêndio em Teerão desde que o fogo numa mesquita histórica causou a morte de 59 pessoas em 2005.O Plasco, de 17 andares, foi construído no início da década de 1960 pelo empresário judeu iraniano Habib Elghanian.Com o nome da empresa de plásticos de Elghanian, era o edifício mais alto da cidade naquela época.Elghanian foi julgado por vários crimes, incluindo espionagem, e executado nos meses que se seguiram à revolução islâmica de 1979, que colocou no poder o atual poder e desencadeou a fuga da antiga comunidade judaica do Irão.

As equipas de resgate recuperaram o corpo do último bombeiro desaparecido sob os escombros do edifício comercial que colapsou há nove dias no centro de Teerão, o que confirma que pelo menos 20 pessoas morreram na tragédia.As vítimas mortais são 16 bombeiros e quatro outras pessoas, indicou o porta-voz dos bombeiros de Teerão, Yalal Maleki, citado hoje pelas agências oficiais iranianas.As autoridades admitem no entanto que outras seis pessoas possam estar presas sob os escombros, já que as famílias notificaram o seu desaparecimento, disse na quinta-feira o subcomandante da Polícia de Teerão, o general Ali Reza Alipur.