Retomadas comunicações militares entre as duas Coreias

Abandono da linha de comunicação aconteceu durante quase dois anos.

Por Lusa | 06:26

Os exércitos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul comunicaram esta quarta-feira pela primeira vez em quase dois anos através de uma linha, cuja reativação foi anunciada na véspera na histórica reunião entre representantes de Seul e Pyongyang.

Os exércitos das duas Coreias realizaram hoje, com normalidade, testes de troca de mensagens através da linha recentemente reaberta, confirmou um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul à agência de notícias Efe.

Trata-se da linha destinada a comunicações militares na região junto ao Mar Amarelo (chamado Mar do Oeste nas duas Coreias).