Retrato da Presidente nua dá polémica na Coreia do Sul

Agora em 2017, polícia teve de intervir para acalmar a fúria dos apoiantes de Park contra a aobra de arte.Houve várias detenções. Mas até na oposição há quem critique a obra por "objetificar sexualmente" a (ainda) presidente.



O processo de destituição da presidente deverá estar concluído em breve. Park está suspensa desde dezembro, após o Parlamento ter aprovado uma moção nesse sentido.







"A presidente de um país é um alvo óbvio da sátira", justificou o artista, que participou com a pintura "Sonho Sujo" numa mostra de 20 artistas que dizem ter sido censurados por se oporem ao governo. A exposição, patente no edifício Assembleia Nacional, foi organizada pelo partido Democrático, que se opõe ao governo, mas o organizador diz que não teve influência na escolha dos quadros.O autor, Lee diz que o quadro segue o estilo impressionista da pintura de Monet de 1863, 'Olympia'. O retrato do artista fracês mostrava uma jovem mulher com a sua criada. A reinterpretação de Lee revela Park deitada na companhia de outra mulher. A referência é a Choi Soon-si, conselheira secreta da presidente, acusada de ter uma infuência excessiva e ilegal sobre Park. Curioso é que o quadro de Monet tambám deu polémica no século XIX. Os detratores consideraram-no imoral e quiseram destruí-lo.