Revelada identidade do terrorista de Istambul

Terrorista de Istambul filma-se antes do atentado

O ataque à discoteca "Reina" ceifou a vida a pelo menos 39 pessoas, 28 dos quais estrangeiras. Entre as vítimas encontram-se canadianos, iraquianos, indianos, libaneses, tunísios, kuwaitiano e sírios.



Já foi revelada a identidade do susepeito do ataque à discoteca "Reina", em Istambul, na Turquia. Trata-se de Iakhe Mashrapov, tem 28 anos, e será natural do Quirguistão. De acordo com imagens reveladas do passaporte, o homem terá nascido a 2 de Agosto de 1988.Iakhe poderá ter treinado na Síria, avança a Reuters, citando fontes oficiais turcas. Os serviços de segurança do Quirguistão já afirmaram estar em contato com as autoridades da Turquia.A polícia disponibilizou um vídeo em que o terrorista surge a filmar-se na praça Taksim, em Istambul.