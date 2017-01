Revogação da Obamacare vai deixar 18 milhões sem seguro de saúde

Até ao momento, tanto o Presidente eleito, Donald Trump, como os líderes republicanos não apresentaram detalhes específicos sobre o plano que vão apresentar para substituir a Obamacare.



Os dados da CBO aumentam a pressão sobre os republicanos, que contam agora com a maioria no Congresso e o Presidente eleito, Donald Trump, para apresentar uma alternativa depois da revogação da Obamacare, como prometeram.Até ao momento, tanto o Presidente eleito, Donald Trump, como os líderes republicanos não apresentaram detalhes específicos sobre o plano que vão apresentar para substituir a Obamacare.

A revogação por parte dos republicanos da reforma da saúde, conhecida como Obamacare, vai deixar 18 milhões de pessoas sem seguro de saúde em 2017, indicou terça-feira a Agência do Congresso para o Orçamento (CBO).A CBO, um órgão não partidário do Congresso, assegura que se for adicionada à reforma a eliminação dos subsídios e o aumento da Medicaid, que fornece seguros às famílias de baixos recursos, o número de pessoas sem seguro de saúde será de 32 milhões até 2026.A Lei da Cobertura Médica Acessível, conhecida como Obamacare, foi uma das prioridades do Presidente cessante dos Estados Unidos, Barack Obama, quando chegou à Casa Branca e tem sido questionada sucessivamente pela oposição republicana.