Risco de terror lança alerta para camião roubado

Judiciária, SIS e GNR receberam alerta internacional.

Por Henrique Machado | 09:14

O roubo na Bélgica de um camião que transportava 34 mil litros de produtos químicos foi participado pelas autoridades locais a todas as congéneres europeias, através de um alerta internacional que, a Portugal, chegou via Gabinete Coordenador de Segurança.



Desde logo, o caso passou a merecer a atenção da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, das ‘secretas’ e das forças de segurança, sobretudo da GNR, que tem competências de patrulhamento nas zonas que fazem fronteira com Espanha. Em causa está o risco de o roubo do camião ter sido instrumental para um atentado terrorista em qualquer cidade europeia.



Quanto ao tipo de substância que seguia no camião, as informações eram ontem contraditórias – com o gerente da empresa de transportes Devooght-Verleye, à qual foi roubado o pesado no sábado, a revelar ao site HLN Nick Verleye que se trata "um óleo, usado para produzir sabão, pasta de dentes e creme de barbear". Ainda assim, está em marcha uma caça ao veículo na Europa.



Segundo o mesmo site, a polícia italiana diz que a matrícula do camião é 1-QEB-708.