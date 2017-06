Ritual leva crentes a furar partes do corpo

É uma das tradições mais antigas do Iraque. Os sufis, uma comunidade alternativa do islamismo, tem como ritual religioso a perfuração de partes do próprio corpo.

Para o fazerem, os crentes do Sufismo utilizam facas, espetos e ferros para furarem a língua, a bochecha e também a testa.

De acordo com as profecias religiosas, caso consigam perfurar-se com estes objetos sem morrer, passam a estar abençoados por Deus e a ter "sorte" na vida.

Os praticantes destes ritual devem fazê-lo pelo menos duas vezes por semana, contudo, durante a altura do Ramadão esta prática deverá repetir-se com mais frequência.

