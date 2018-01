Rixa entre presidiários rivais faz dez mortos em cadeia

Vários outros presos da Cadeia Pública do Itapajé ficaram feridos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:08

Uma violenta rixa entre presidiários pertencentes a facções criminosas rivais provocou, esta segunda-feira, pelo menos dez mortos na Cadeia Pública de Itapajé, cidade no interior do estado brasileiro do Ceará. Vários outros presos ficaram feridos.

De acordo com as primeiras informações, presos de uma facção aproveitaram o momento em que puderam sair das celas para invadir a ala onde estavam os presos da outra facção e começaram a serrar as grades. Antes que o grupo anti-motim da polícia conseguisse invadir a prisão, onde havia 113 homens confinados, e controlar a situação, dez reclusos já estavam mortos.

Agentes da polícia de Itapajé, que fica a 125 km da capital estadual, Fortaleza, avançaram que o motim, iniciado por volta das 08h00, (11h00 em Lisboa), não tinha a fuga como motivo. O objectivo dos amotinados era apenas atacar e matar o maior número possível de presos da facção rival, uma situação que se está a repetir por todo o Brasil.



A violenta rixa na cadeia de Itapajé aconteceu menos de 48 horas depois de um outro massacre no Ceará, este na capital, também relacionado com a guerra que facções criminosas travam por todo o país, dentro e fora das prisões.



Na madrugada de domingo, criminosos supostamente pertencentes a uma facção invadiram uma danceteria popular em Fortaleza que alegadamente é frequentada também por membros de uma facção rival e dispararam indiscriminadamente contra as pessoas que se divertiam no local, matando pelo menos 14, na sua quase totalidade jovens e adolescentes inocentes.