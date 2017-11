Robert Mugabe visto em público pela primeira vez após golpe militar

Presidente do Zimbabué discursou numa cerimónia académica em Harare.

O presidente do Zimbabwe esteve esta sexta-feira presente em público, pela primeira vez após a tomada do poder pelos militares, numa cerimónia académica nos arredores de Harare.

De acordo com a Associated Press, Mugabe levava vestido um traje académico e percorreu sozinho, sobre um tapete vermelho, a distância entre a entrada do edifício e um pódio e ao som de uma marcha.

Alguns milhares de alunos da Open University - que foram graduados hoje - e os convidados dos estudantes assistiram à cerimónia em que esteve presente o chefe de Estado.