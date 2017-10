Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo ameaçado em cartaz do Daesh

Imagem de CR7 usada para ameaçar ataques no Mundial da Rússia.

Por Daniela Rebouta e R.R. | 09:15

Os terroristas do Daesh usaram uma imagem de Cristiano Ronaldo numa nova ameaça contra o Mundial de Futebol de 2018, que vai decorrer na Rússia em junho. Nas últimas semanas, os terroristas já tinham usado imagens de Messi e Neymar com fins semelhantes.



No cartaz, ontem divulgado por um dos órgãos de propaganda do grupo terrorista, o melhor jogador do Mundo surge de joelhos, com um olho negro e prestes a ser decapitado por um jihadista de rosto coberto. Ao lado está o símbolo do Mundial com a taça partida e a frase "As nossas palavras são o que vês e não o que ouves. Por isso, esperem-nos. Também estamos à espera".



Esta já é a quarta ameaça do Daesh contra o próximo Mundial de futebol. No primeiro cartaz, divulgado há várias semanas, surge um bombista junto a um estádio. O segundo já tem Lionel Messi como protagonista. O jogador argentino surge atrás das grades a chorar sangue, junto à ameaça: "Estão a lutar contra um estado que não tem a palavra ‘falhanço’ no dicionário".



O terceiro cartaz, divulgado no fim de semana, mostra Messi e Neymar junto a um terrorista encapuzado e à bandeira do Daesh, num cenário a fazer lembrar os vídeos de decapitações do grupo.



O jogador argentino aparece morto no chão e o brasileiro de joelhos a suplicar pela vida.