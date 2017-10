Ronaldo alvo do Daesh em campanha de terror contra o Mundial 2018

"As nossas palavras são o que vês, não o que ouves", escreve o grupo terrorista na imagem que mostra CR7 prestes a ser decapitado.

Depois de Neymar e Messi, Cristiano Ronaldo é o mais recente nome do futebol mundial a aparecer num cartaz de propaganda do grupo terrorista Daesh, na sequência de uma série de ameaças de ataques durante o Mundial de Futebol 2018.

O cartaz, divulgado esta segunda-feira, mostra uma fotomontagem de Cristiano Ronaldo com um olho negro, prestes a ser decapitado por um terrorista de rosto tapado com uma faca na mão. Na imagem surge ainda o símbolo do Mundial 2018 com a taça partida e pode ler-se "As nossas palavras são o que vês e não o que ouves. Por isso, esperem. Nos também estamos à espera".

Esta é já a quarta ameaça de atentados terroristas feita ao Mundial de Futebol de 2018, que terá lugar na Rússia. O primeiro cartaz mostrava um bombista junto a um estádio. Messi surge no segundo cartaz atrás das grades com um olho a sangrar, com a inscrição "Estão a lutar contra um estado que não tem a palavra ‘falhanço’ no dicionário". Mais recentemente, no último cartaz do Daesh com ameaças ao Mundial 2018, Messi e Neymar surgem com um terrorista encapuzado e a bandeira do Daesh.

Já este fim de semana, o grupo terrorista ameaçou diretamente o príncipe George, filho de Kate e William, o herdeiro da coroa britânica.