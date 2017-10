Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rotura de tubagens provoca derrame de petróleo no Golfo do México

Derrame não representa perigo para as zonas costeiras.

07:18

A Guarda Costeira norte-americana anunciou sábado à noite um derrame de quase 14,2 milhões de litros de petróleo a cerca de 40 milhas da costa de Luisiana, no Golfo do México, devido à rotura de tubagens subaquática.



O fluxo de petróleo do tubo já foi controlado e o derrame equivale a mais de 9 mil barris de crude (14,2 milhões de litros), segundo a empresa LLOG Exploration, que opera a instalação, segundo o Wall Street Journal, citado pela agência de notícias Efe.



A Guarda Costeira norte-americana já assegurou que o derrame, que a empresa detetou na quinta-feira, não representa perigo para as zonas costeiras, uma vez que o óleo visível à superfície se dirige para sudeste, embora se mantenha a supervisão na zona onde ocorreu.



O volume deste derrame é muito inferior ao que se registou em 2010 depois da explosão da plataforma Deepwater Horizon, da BP, também no Golfo do México, e que causou a morte a 11 pessoas e a fuga de mais de quatro milhões de barris de crude.