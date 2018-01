Rouba bolacha durante a noite e é morto pelo padrasto

Homicida obrigou crianças a dormir junto do corpo do irmão.

Um homem está a ser acusado de ter espancado até à morte o enteado de 7 anos num quarto de hotel, este sábado, na Florida. Jack Junior Montgomery, de 31 anos, poderá ser condenado a pena de morte pelo homicídio de Brice Russell.

O pequeno Brice, assim como os dois irmãos, foram deixados aos cuidados do padrasto pela mãe. Donya Russell deixou os filhos com o namorado para ir trabalhar.

Ao que tudo indica, o menino foi espancado por ter saído da cama, sem pedir autorização, a meio da noite para comer uma bolacha.

De acordo com o Daily Mail, a acusação refere que Jack, para além de ter espancado o enteado, também obrigou as outras crianças a dormir toda a noite junto do corpo do irmão.

O acusado terá espancado o menor na boca, no estômago, e terá empurrado a cara da criança contra a carpete do quarto, ameaçando os dois irmãos da vítima com os mesmos atos se estes não agredissem o irmão.

Jack disse às autoridades que o seu objectivo era disciplinar o menor e queria que os irmãos da vítima também o ajudassem a discipliná-lo.