Rouba crânio do pai no cemitério e mostra-o na cidade

Horror no Dia de Finados, em Itararé, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:12

Nesta quinta-feira, Dia de Finados, quando milhões de brasileiros lotaram os cemitérios para homenagear os seus mortos com flores e orações, um homem de 42 anos fez uma visita diferente ao túmulo do pai, sepultado no Cemitério Municipal de Itararé, cidade no interior do estado de São Paulo.



Quando a noite caiu e o cemitério ficou vazio, o homem foi até lá, arrombou a sepultura, tirou de lá o crânio do pai e foi para o centro da cidade com ele.

Com o macabro despojo humano debaixo do braço, enrolado em panos, o homem foi até ao hospital da Santa Casa de Itararé e provocou um verdadeiro terror. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele exibiu o crânio do pai para os horrorizados pacientes e funcionários, e a polícia foi chamada.

Aos agentes, o homem "explicou" tranquilamente que não tinha roubado nada de ninguém, pois o crânio era do pai dele.



Um irmão, alertado pelos agentes, foi até ao cemitério e confirmou a profanação do túmulo e a falta do crânio do seu progenitor.

Levado para a esquadra local, o homem foi incriminado por arrombamento de túmulo e subtração de cadáver e foi estipulada uma fiança para ele poder sair em liberdade ainda na noite de quinta-feira.



Porém, como ele não tinha dinheiro e ninguém, nem a família, apareceu para pagar a fiança, nesta sexta-feira o homem continuava detido.