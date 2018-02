Roubam carro adaptado e prótese a nadadora paralímpica

Jovem não pode realizar os treinos nem caminhar longas distâncias.

Rosie Bancroft, nadadora paralímpica, costumava dizer que o seu carro nunca seria roubado porque tinha sido especialmente adaptado para si e ninguém o conseguia conduzir. Até que o roubo aconteceu no passado dia 25. O carro da jovem, de 23 anos, foi levado da sua casa em Oxford, Reino Unido, juntamente com a prótese desportiva que estava na bagageira.

A atleta deu pelo roubo quando acordou e olhou pela janela. O Fiat 500, alterado para corresponder às necessidades da jovem, não se encontrava no lugar onde tinha estacionado na noite anterior.

Rosie está devastada e implorou no Facebook para que o automóvel seja devolvido pois depende do veículo para de deslocar até Manchester para os treinos e da prótese, que usa na perna direita, para nadar.

As autoridades acreditam que os ladrões entraram na casa da rapariga durante a noite enquanto esta dormia no andar de cima. A chave do automóvel foi retirada da mala que estava no cabide à entrada e a jovem reportou também o roubo de cartões de crédito e do passaporte.

Segundo o jornal Daily Mail, a jovem treina há três anos com o objetivo de participar nas competições de 2020 em Tokyo e teme que o sucedido ponha em causa este sonho.