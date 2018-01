Roubo de camião com 34 mil litros de químicos deixa Europa em alerta

Alerta chegou a Portugal através da Polícia Judiciária.

Por Lusa | 15:52

A Polícia Judiciária recebeu esta terça-feira um alerta internacional referente ao roubo de um camião que transportava 34 mil litros de produtos químicos, apurou oO assalto aconteceu na Bélgica no último sábado e as autoridades belgas avisaram as suas congéneres europeias, devido a o risco que a carga possa ser usada para fins malévolos.Em Portugal, as operações estão concentradas no gabinete coordenador de segurança, que junta todas as autoridades policiais portuguesas.A substância em causa será o óleo radiacid 0254, usado em produções agro-alimentares. A polícia belga garante ao Daily Mail que a substância não pode ser usada para fabricar explosivos, mas está em curso uma caça ao veículo por toda a Europa.

Segundo a mesma publicação, a polícia italiana diz que a matrícula do camião é 1-QEB-708.



Empresa dona do camião nega perigo



As informações que correm na imprensa internacional sobre o caso são contraditórias. Na Bélgica o dono da empresa a que o veículo roubado pertence diz que o produto químico em causa é "um simples óleo, usado para a produção de sabão, pasta de dentes e creme de barbear", revela ao site HLN Nick Verleye, gerente da empresa de transporte Devooght-Verleye.