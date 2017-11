Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia aprova lei para registar media internacionais como agentes estrangeiros

Aprovação da lei constitui uma resposta à ordem dada por Washington à televisão russa RT nos Estados Unidos, que se viu obrigada esta semana a registar-se como "agente estrangeiro".

Por Lusa | 13:33

A câmara baixa do parlamento russo (Duma) aprovou esta quarta-feira por unanimidade alterações a uma lei que vai permitir ao Governo registar como "agentes estrangeiros" os meios de comunicação internacionais que recebam financiamento do exterior, informou a imprensa russa.



A aprovação da lei constitui uma resposta à ordem dada por Washington à televisão russa RT nos Estados Unidos, que se viu obrigada esta semana a registar-se como "agente estrangeiro".



As alterações devem ser enviadas ao Conselho da Federação (câmara alta) antes de serem promulgadas pelo Presidente russo, Vladimir Putin.



As agências de serviços secretos norte-americanas alegam que a RT serviu como ferramenta do Kremlin para interferir nas eleições presidenciais norte-americanas em novembro de 2016. A Rússia negou qualquer interferência.



O Presidente russo criticou o pedido dos Estados Unidos em relação à RT como um ataque à liberdade de expressão e advertiu que a Rússia iria retaliar.