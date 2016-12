Rússia bombardeia posições do Daesh na Síria

O que achou desta notícia?







Aviões russos levaram a cabo três ataques aéreos contra o Daesh em Al Bab, no norte da Síria, em apoio a uma operação militar turca contra o grupo extremista, informou o diário Hürriyet citando as forças armadas turcas.Nas últimas 24 horas o exército russo realizou três ataques aéreos em apoio às fações do Exército Livre Sírio (ELS) aliadas da Turquia, nos quais foram mortos 12 membros do EI.O exército turco também levou a cabo ataques aéreos em Al Bab, que resultaram na morte de outros 26 membros do movimento extremista.