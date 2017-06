Rússia confiante de que matou líder do Daesh

Rússia diz ter morto lider do Daesh

O ministro da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira que os militares estão a verificar a informação de que um ataque aéreo perto da cidade de Raqqa, na Síria, matou o líder do grupo Daesh, Abu Bakr Al-Baghdadi.O ataque em causa aconteceu no final de maio. No dia 28, aviões russos bombardearam durante a noite um edifício onde estavam reunidos os principais dirigentes do grupo terrorista, entre os quais Al-Baghdadi. A agência noticiosa russa RIA avança que o ataque avançou depois de câmaras instaladas em drones terem confirmado a presença de altas patentes do Daesh no local."De acordo com a informação que está agora a ser verificada através de vários canais, o líder do Daesh, que terá sido eliminado no ataque aéreo, estava presente na reunião", avança a RIA, citando o ministro