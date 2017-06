Rússia confirma a quase 100% morte de líder do Daesh

Pouco depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, indicou que não podia "confirmar a informação a 100%" e um alto funcionário do Governo dos Estados Unidos também disse não poder corroborar a informação.



O senador referia-se assim ao facto de há uma semana o Ministério da Defesa russo ter afirmado que Al-Bagdadi tinha sido morto num bombardeamento da força aérea russa perto da cidade de Raqa.Pouco depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, indicou que não podia "confirmar a informação a 100%" e um alto funcionário do Governo dos Estados Unidos também disse não poder corroborar a informação.Ozerov afirmou esta-sexta-feira que outro facto que sustenta o rigor da notícia da morte de Al-Bagdadi é que "o EI, até agora, não o mostrou em parte alguma"."Normalmente, depois de outras vezes em que se informou da sua morte, o líder do EI fez alguma declaração", argumentou.A morte de Al-Bagdadi foi anunciara várias vezes desde 2014.

A possibilidade de o líder do Daesh, Abu Bakr al-Bagdadi, ter morrido num bombardeamento da força aérea russa na Síria é "próxima dos 100%", disse esta sexta-feira o presidente do comité de Defesa do Senado russo."Se o ministro da Defesa [Serguei Shoigu] apresentou um relatório ao Presidente [Vladimir Putin] sobre a eliminação do líder do EI, então a possibilidade de ter acontecido é muito alta", disse o senador, Viktor Ozerov, à agência Interfax."A Rússia não queria encontrar-se entre os países que já antes anunciaram que estava morto e, depois, Al-Bagdadi ressuscitou", acrescentou.