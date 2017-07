Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia confirma lei que permite manter base aérea da Síria

Vladimir Putin assinou acordo que permite a Moscovo utilizar a base aérea sem qualquer custo durante 49 anos.

Por Lusa | 19:26

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei que permite à Rússia manter a sua base aérea de Khmeimim, na Síria por outros 49 anos, segundo a agência noticiosa Associated Press (AP).



A Rússia tem fornecido desde 2015 apoio aéreo ao regime sírio do Presidente BAshar al-Assad, na sua ofensiva contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) e outras formações rebeldes.



Putin assinou na noite de quarta-feira a lei, que ratifica o acordo entre a Rússia e a Síria firmado em janeiro e que permite a Moscovo utilizar a base aérea sem qualquer custo durante 49 anos.



As duas câmaras do parlamento russo ratificaram o acordo no início de julho.



Putin não estabeleceu um prazo para a intervenção da Rússia na Síria e tem anunciado uma redução do seu envolvimento, apesar de as suas intervenções no terreno não terem, aparentemente, diminuído.