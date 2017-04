Rússia critica adesão do Montenegro à NATO

A adesão divide o pequeno país de 620.000 habitantes, onde a oposição pró-russa exige um referendo sobre a questão.



A Rússia já qualificou anteriormente de "provocação" o alargamento da NATO nos Balcãs.



A Rússia classificou esta quinta-feira de "profundamente errada" a decisão de Donald Trump de aprovar a adesão do Montenegro à NATO, considerando que ela mina a estabilidade da Europa."Consideramos que a integração do Montenegro na NATO é profundamente errada, vai contra os interesses deste país, prejudica a estabilidade dos Balcãs e da Europa em geral", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.A adesão do Montenegro à Aliança Atlântica "reflete a lógica de confronto no continente europeu, a criação de novas linhas de demarcação", adianta a diplomacia russa.