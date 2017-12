Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia e China são adversários dos Estados Unidos

Presidente Trump apresentou estratégia de segurança nacional.

Por Ricardo Ramos | 19.12.17

O presidente Donald Trump apresentou esta segunda-feira a sua nova estratégia de segurança nacional, que designa a segurança económica como prioridade e designa Rússia e China como principais ameaças ao domínio dos EUA.



O documento, de 70 páginas, estabelece quatro pilares para a segurança dos EUA: proteção da pátria, promoção da prosperidade da América, afirmação da paz através da força e alargamento da influência norte-americana.



Neste contexto, Moscovo e Pequim surgem como "potências revisionistas" que procuram desafiar o poder dos EUA e reduzir a sua segurança e prosperidade.



A Rússia, em particular, é acusada de "interferir nos assuntos internos de vários países através de táticas subversivas" para "influenciar a opinião pública".



Trump promete ainda acabar com o limite de gastos na defesa e diz que os EUA "não têm escolha" senão fazer frente ao desafio nuclear da Coreia do Norte.