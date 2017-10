Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia e Venezuela vão analisar restruturação da dívida venezuelana

Estado russo tem facilitado o pagamento dos reembolsos, tendo decidido em 2016 alargar o calendário até 2021.

Por Lusa | 04.10.17

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e venezuelano, Nicolas Maduro, este confrontado com uma grave crise política e económica, vão discutir esta quarta-feira em Moscovo uma eventual reestruturação da dívida da Venezuela à Rússia, indicou fonte oficial.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskoy, garantiu que a reestruturação da dívida venezuelana é um dos assuntos principais do encontro desta quarta-feira à tarde entre Putin e Maduro e lembrou que, em 2011, Moscovo concedeu um empréstimo de 2.800 milhões de dólares (2.385 milhões de euros) à Venezuela para financiar a compra de armamento russo, nomeadamente carros de combate e mísseis.



A Rússia tem facilitado o pagamento dos reembolsos, tendo decidido em 2016 alargar o calendário até 2021, pelo que pretende agora estendê-lo por mais tempo.



Vivamente contestado no país, Maduro está à procura de novas alianças internacionais após os Estados Unidos terem imposto sanções à Venezuela, que incluem a proibição da negociação da dívida do país.