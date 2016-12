Rússia já não vai expulsar diplomatas norte-americanos

O ministro dos Negócios Estrangeiros pretendia expulsar 35 diplomatas norte-americanos em resposta às sanções decididas pelos Estados Unidos que a acusa de ingerência nas eleições presidenciais norte-americanas, anunciou esta sexta-feira o chefe da diplomacia, Serguei Lavrov.



"O Ministério dos Negócios Estrangeiros (...) propôs ao presidente russo declarar 'persona non grata' 31 diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e quatro diplomatas do consulado geral norte-americano em São Petersburgo (noroeste)", indicou Lavrov numa declaração transmitida pela televisão.



Foi igualmente proposta a interdição aos diplomatas norte-americanos de utilização de uma casa de campo nos arredores de Moscovo e de um edifício que servia de depósito na capital russa.





"A reciprocidade é a regra da diplomacia nas relações internacionais", afirmou Lavrov.No entanto, as intenções de Lavrov saíram goradas quando, esta sexta-feira, Vladimir Putin garantiu que ninguém ia ser expulso . O presidente russo prefere esperar que Donald Trump esteja na Casa Branca antes de retaliar.As medidas contra a Rússia anunciadas na quinta-feira pelo presidente norte-americano, Barack Obama, incluem a expulsão de 35 agentes dos serviços de informações e o encerramento de duas delegações russas, em Nova Iorque e no Estado do Maryland, perto de Washington, consideradas como bases utilizadas por agentes secretos russos.