Porta-voz do ministério da Defesa da Rússia referiu que os aviões russos mataram mais de 300 terroristas e feriram mais de 170.

03.10.17

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, esta terça-feira, vídeos de ataques aéreos ao Daesh na Síria.

O porta-voz do ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, referiu que, nos últimos dias, os aviões russos mataram mais de 300 militantes do Daesh e feriram mais de 170.



Nos bombardeamentos terão morrido, segundo os oficiais russos, pelo menos sete comandantes do grupo terrorista.