Rússia pede diálogo entre curdos e o Iraque para evitar instabilidade

Por Lusa | 12:58

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, pediu esta segunda-feira às autoridades do Curdistão iraquiano que dialoguem com o Governo de Bagdad para evitar novas "fontes de instabilidade" na região.



"Compreendemos as aspirações do povo curdo no que diz respeito ao reforço da sua identidade [...] Mas a concretização dessas aspirações só deve ocorrer através do diálogo com o Governo iraquiano", disse Lavrov numa conferência de imprensa com o homólogo iraquiano, Ibrahim Al-Jaafari.



O ministro russo apelou aos curdos "a terem plenamente em conta a importância da questão curda à escala regional para evitar outras fontes de instabilidade na região".



Mais de três semanas depois do 'sim' maioritário dos curdos no referendo sobre a independência da região autónoma, o exército iraquiano recuperou o controlo sobre praticamente todas as zonas nas mãos dos combatentes curdos ('peshmergas'), nomeadamente a província petrolífera de Kirkuk.



"Quero confirmar, uma vez mais, o nosso respeito pela soberania e integridade territorial do Iraque e o nosso empenho em que todos os problemas que surjam sejam resolvidos através de um diálogo inclusivo que agrupe todos os grupos étnicos e confessionais", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.



A Rússia tem importantes interesses económicos no Curdistão iraquiano e, na semana passada, o Governo do Iraque criticou, sem o referir diretamente, um acordo da petrolífera russa Rosneft com as autoridades autónomas curdas para novos projetos de produção de hidrocarbonetos.