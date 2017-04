Rússia pede reunião de emergência das Nações Unidas

O presidente russo já tinha classificado o ataque dos Estados Unidos contra uma base síria como "uma agressão" com um "pretexto inventado", e que a ação de Washington prejudica as relações entre os dois países.Os Estados Unidos lançaram na quinta-feira um ataque com "59 mísseis" contra a base aérea de Shayrat, que está "associada ao programa" sírio de armas químicas.