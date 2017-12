Angola perdeu contacto com satélite de 270 milhões de euros

Lançamento de Angosat foi comemorado com fogo-de-artifício em Luanda.

Por Lusa | 10:52

A Rússia perdeu esta quarta-feira o contacto com o primeiro satélite angolano de telecomunicações Angosat, lançado na terça-feira do cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão, segundo uma fonte espacial russa.

Receia-se um novo revés um mês após a perda de um outro aparelho.

"O contacto cessou temporariamente, perdemos a telemetria", indicou a mesma fonte à agência France Presse, dizendo esperar restabelecer o contacto com o satélite.



O Angosat representou um investimento do estado angolado na ordem dos 320 milhões de dólares (cerca de 270 milhões de euros). O seu lançamento foi comemorado em Luanda com fogo-de-artifício.