"Rússia quer destruir ordem internacional"

Ainda sem referir Trump, Biden falou de "um perigoso desejo de regressar a uma política de vistas curtas". Recorde-se que os serviços secretos dos EUA acusam a Rússia de ter interferido nas presidenciais dos EUA para ajudar Trump a vencer Hillary Clinton.A esse propósito, Biden lembrou os "ataques cibernéticos a partidos políticos e indivíduos nos EUA". O vice-presidente aludiu ainda Trump ao falar da NATO e do dever de defesa comum previsto no Artigo 5, artigo esse que Trump ameaça ignorar.

A dois dias da tomada de posse de Donald Trump, o vice-presidente cessante dos EUA, Joe Biden, fez esta quarta-feira, em Davos, na Suíça, um alerta para os alegados planos da Rússia para influenciar eleições na Europa e "levar ao colapso a ordem liberal internacional".Na sua intervenção no Fórum Económico Mundial, Biden nunca referiu Trump, mas o alerta que lançou sobre a Rússia de Vladimir Putin, que considerou a maior ameaça às democracias, teve como claro destinatário o presidente eleito dos EUA e a defesa que este tem feito de uma maior aproximação entre os EUA e a Rússia."Com muitos países europeus a realizar eleições este ano, podemos esperar novas tentativas da Rússia para interferir no processo democrático", alertou Biden, dizendo ainda que Putin está a fazer tudo "para minar o projeto europeu, pôr à prova as linhas de fratura entre os países europeus e regressar a uma política de esferas de influência".