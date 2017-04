Rússia vai votar contra nova resolução proposta por países ocidentais

O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu uma investigação independente ao ataque químico de 4 de abril numa pequena localidade do noroeste da Síria, no qual morreram mais de 80 pessoas, e acusou os Estados Unidos e seus aliados de responsabilizarem o regime sem investigar nem apresentar provas.Estados Unidos, Reino Unido e França apresentaram na semana passada um primeiro projeto de resolução, que também foi considerado "inaceitável" pela Rússia.A proposta não chegou sequer a ser votada e, horas depois, forças norte-americanas lançaram 59 mísseis Tomahawk contra a base aérea síria de onde terão partido os aviões que lançaram armas químicas sobre Khan Sheikhun, na província de Idlib.Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China são os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que lhes confere direito de veto.