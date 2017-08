Saco com bomba só não entrou em avião por ser demasiado pesado

Um plano terrorista para fazer explodir um avião que saía do aeroporto de Sydney só falhou porque o saco onde a bomba foi colocada era demasiado pesado para passar no check in do aeroporto.



A imprensa australiana dá conta de que o plano dos terroristas islâmicos que foram presos na semana passada em Sydney só falhou por essa limitação de peso. A bagagem não passou do check-in, mas também não chegou a ser alvo de qualquer controlo de segurança.



Os investigadores souberam do caso aquando das detenções de Khaled Merhi, Khaled Khayat e Mahmoud Khayat, suspeitos de planearaem um ataque terrorista de larga escala. Um quarto homem detido pela polícia acabou por ser libertado por não haver provas do seu envolvimento.