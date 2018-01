Saiba a razão dos aviões serem quase todos brancos

Despesas, temperatura do aparelho e acidentes são alguns dos fatores que influenciam na cor.

17:03

Alguma vez se questionou sobre o porquê dos aviões serem quase todos brancos? A verdade é que a cor influencia várias questões e a primeira delas é o preço.



Um avião branco é mais barato que um avião colorido. "A tinta acrescenta entre 273 e 544 kg de peso a uma aeronave", explicou um porta-voz da Boeing à Telegraph Travel. O peso do avião influencia no combustível utilizado e 544 kg equivalem a oito ou mais passageiros.

A cor também influência na temperatura do aparelho. Os aviões brancos refletem a luz solar e diminuem o aquecimento e outros danos causados pela radiação solar. As peças dos aviões que são feitas com plásticos precisam de maior proteção contra o aquecimento por parte do sol.

O facto de ser branco também influencia no controlo de danos do aparelho e ainda na procura e resgate de vítimas em caso de acidente. Caso exista um arranhão, derrame de óleo ou outro problema é mais facilmente identificado na cor branca.