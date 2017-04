Saiba como ganhar 16 mil euros passando 60 dias deitado

O nome do estudo é pomposo: 'impesanteur', em francês, 'weightlessness' em inglês. Qualquer coisa como "sem peso" em português. A clínica espacial do laboratório MEDES, em França, tem em curso uma experiência em que dezenas de voluntários são mantidos deitados, com o corpo sempre abaixo do nível dos pés, durante 60 dias.



O objetivo é simular um ambiente de falta de gravidade como aquele que os astronautas encontram no espaço. O primeiro grupo está prestes a terminar a experiência, mas o MEDES está a aceitar voluntários para um novo ensaio, que arranca em setembro e vai durar até dezembro.



Para quem não se importar de estar deitado tanto tempo, a compensação é de 16 mil euros. Que serão pagos "ao longo de quatro anos", explica o MEDES.









O laboratório explica que a experiência dura 88 dias - 14 de preparação e 60 da experiência em si. Só são aceites voluntários homens, e têm de cumprir vário critérios: idade entre 20 e 45 anos; perfeito estado de saúde; não fumadores; com índice de massa corporal (relação entre peso e altura) entre 22 e 27; praticantes de desporto; sem alergias nem restrições alimentares.



Neste estudo, vai ser analisado o efeito do consumo de suplementos alimentares com anti-oxidantes e anti-inflamatórios em pessoas sujeitas a condições de pouca ou nenhuma gravidade.





