Saiba porque nunca deve guardar chocolate no frigorífico

Especialista explica onde os apreciadores devem manter este doce.

14:35

É de facto uma chatice abrir uma tablete do seu chocolate preferido e descobrir que, devido ao calor, derreteu e tornou-se numa mancha castanha disforme. A primeira solução lógica, e algo que muitos fãs do doce fazem, seria passar a guardar o chocolate no frigorífico, certo? Errado.

Segundo os chocolateiros mais experientes, nunca se deve guardar o chocolate no frigorífico, mesmo no tempo mais quente.

Luke Owen Smith, especialista e dono das lojas Chocolate Bar, revelou à revista Stuff que as temperaturas baixas podem significar a ‘morte’ de um chocolate.

"É a pior coisa que se pode fazer! A também há quem refresque o chocolate antes de o comer, o que é igualmente errado. Pôs um chocolate no frigorífico vai torná-lo aborrecido, e tirar-lhe toda a intensidade, porque o frio impede-o de libertar todos os seus sabores. As temperaturas frias fazem tanto mal ao chocolate quanto as quentes", assegura.

Como a manteiga de cacau, um dos principais ingredientes de qualquer chocolate, absorve facilmente os odores e sabores, fica claro que é má ideia mantê-lo no frigorífico. Outro ponto negativo é a formação das chamadas "flor de açúcar" e "flor de gordura". A primeira ocorre quando o chocolate frio é exposto repentinamente a uma temperatura mais quente, causando condensação na superfície do chocolate e dissolve parte do açúcar. Quando volta a cristalizar-se deixa uma camada granulada e branca no chocolate, alterando-lhe completamente o sabor. Na segunda situação acontece o mesmo mas com a gordura presenta no chocolate: as mudanças repentinas de temperatura causa condensação e solidificação da gordura, que depois deixa o chocolate com manchas.

Mas e então quando vem o verão e o calor? O ideal é arranjar um armário fresco e seco, em que as temperaturas variem no máximo entre os 10º e os 20º centígrados. O ideal será que se mantenha nos 15º C, a temperatura ideal para desfrutar de um chocolate.

Estando descartada esta hipótese (e se estão temperaturas no exterior superiores a 35 graus), o melhor mesmo é fechar o chocolate numa caixa hermética antes de o guardar no frigorífico.