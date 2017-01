Saiba porque Trump pode deixar de usar o Twitter

Donald Trump, o novo presidente dos EUA, é conhecido pelas polémicas que, muitas vezes, têm origem em publicações feitas no 'Twitter', a rede social de eleição de Trump. No entanto a forte atividade do magnata nesta rede social poderá ter fim.



Assim que toma posse como Presidente, Donald Trump tem que deixar de usar o seu smartphone com sistema operativo Android por questões de segurança. Trump já terá entregue o telemóvel aos oficiais de segurança dos EUA, depois de lhe ter sido feito um pedido formal, de acordo com a Associated Press.



Barack Obama 'recebeu' do FBI um Blackberry com uma série de alterações de software e hardware, sendo que este smartphone foi depois substituído por outro que não permitia enviar SMS, tirar fotografias ou tocar música.









Donald Trump afirma que não usa email e que prefere fazer chamadas telefónicas a falar por SMS.



Não se sabe para já que modificações terá o novo telemóvel de Donald Trump, certo é que o novo Presidente dos EUA não deverá estar tão ativo nas redes sociais nem poderá 'tweetar' sempre que lhe apetecer (nem tudo o que lhe apetecer).Donald Trump afirma que não usa email e que prefere fazer chamadas telefónicas a falar por SMS.

