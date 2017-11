Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saipov orgulhoso pelo ataque em Nova Iorque

Uzbeque que atropelou mortalmente oito pessoas numa ciclovia acusado de crimes de terrorismo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:13

O autor do atentado que fez nove mortos em Nova Iorque na terça-feira foi ontem acusado de crimes de terrorismo e de apoio material ao Daesh. O uzbeque Sayfullo Saipov, de 29 anos, foi a tribunal depois de ter dito à polícia que se "sente bem com o que fez" e ter revelado que levou um ano a planificar o ataque.



O texto da acusação descreve Saipov como um consumidor de propaganda do Daesh, que terá mesmo pedido para colocar uma bandeira do grupo terrorista no quarto do hospital onde está internado. No telemóvel do acusado foram encontrados 90 vídeos terroristas, alguns com decapitações. Saipov terá decidido atuar ao ver um vídeo de Abu Barkr al-Baghdadi, no qual o líder do Daesh pergunta aos muçulmanos o que estão a fazer para vingar as mortes no Iraque.



Os investigadores interrogaram, entretanto, a mulher do terrorista. Nozima Odilova, que vivia com Saipov e os três filhos em Paterson, Nova Jérsia, afirmou-se "chocada, horrorizada, triste e assustada"depois de ser interrogada pelo FBI.



Multiplicam-se, entretanto, relatos de conhecidos do terrorista dando conta da sua radicalização. Um deles é Mirrakhmat Muminov, camionista de Stow, no Ohio. Diz que Saipov se tornou agressivo e deixou crescer a barba nos três anos que viveu na cidade e que ficava furioso quando falava do apoio dos EUA a Israel.



Trump quer pena de morte para terrorista

O presidente dos EUA defendeu ontem a aplicação da pena de morte ao terrorista de Nova Iorque. Donald Trump fez este apelo um dia depois de sugerir a detenção de Sayfullo Saipov na prisão militar de Guantánamo.



A declaração do presidente foi criticada por tornar mais difícil um julgamento imparcial do terrorista e por ir contra as leis do estado de Nova Iorque, onde a pena capital está suspensa desde 2004.



Mas o governo dos EUA pode sobrepor-se às leis estaduais, uma vez que a acusação é federal.