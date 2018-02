Salgueiro ganha estandarte de ouro por melhor escola de samba do Rio de Janeiro

Galardão foi atribuído pelo Jornal "O Globo".

A Escola de Samba Académicos do Salgueiro conquistou um dos títulos mais cobiçados do Carnaval do Rio de Janeiro, o Estandarte de Ouro, atribuído no final dos dois dias de desfiles pelo jornal O Globo. O Estandarte de Ouro, um galardão extra-oficial decidido por jurados especializados nas mais diversas áreas da arte, cultura, música e Carnaval reunidos pelo jornal, antecede a cerimônia em que são abertos os votos do júri oficial do Carnaval, cujas notas serão conhecidas esta quarta-feira à tarde e decidirão quem é a campeã de 2018.

No desfile deste ano, a Académicos do Salgueiro, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, exaltou o poder da mulher, evocando para isso desde deusas da mitologia e divindades egípcias a famosas rainhas de Angola e de outras nações africanas de tempos remotos.



Mas não foram esquecidas as guerreiras brasileiras, sendo exaltadas na passerelle do Sambódromo da Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, não apenas mulheres que ficaram famosas no país pela sua luta mas, também e com destaque, as guerreiras modernas, mulheres anônimas que ganham cada vez mais notoriedade nas mais diversas áreas profissionais mas não descuram do seu papel de esposas, mães, donas de casa e mulher.

Ao desfilar na Sapucaí, na madrugada de segunda para esta terça-feira, a Salgueiro já tinha mostrado a sua força. O público acompanhou em pé todo o desfile da encarnado e branco, as cores da escola, cantando o samba-enredo o tempo todo e aplaudindo sem cessar anônimas e famosas que embelezaram a apresentação, em cima de carros alegóricos extremamente bem detalhados ou sambando no chão.