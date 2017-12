Salva pai das drogas ao ameaçar que também iria consumir

“Ou largas as drogas ou eu vou consumir também", disse o jovem ao progenitor.

Um jovem brasileiro, que durante 19 anos não soube quem era o pai, descobriu que o progenitor era viciado em drogas pesadas e, para fazer com que o homem concordasse em ser tratado, lançou-lhe um ultimato: "ou largas as drogas ou eu vou consumir também".

Leonardo Roque cresceu sem saber quem era o pai. Na sua certidão de nascimento estava escrito que era filho de pai incógnito, o que sempre o incomodou, especialmente porque era 'gozado' na escola. Com o passar dos anos, depois do 19º aniversário e de descobrir que ia ser pai, o jovem decidiu que estava na altura de ir à procura do pai.

Segundo o jornal brasileiro Globo, Leonardo pediu ajuda à avó materna que o criou e esta disse-lhe para ele ir falar com a mãe, pois só ela é que sabia quem era o seu pai. A mulher disse-lhe que o pai se chamava Orlandino Roque e que tinham sido colegas de escola, mas que não sabia do seu paradeiro.

O jovem não desistiu e foi até à escola que os pais frequentaram. A diretora do estabelecimento de ensino compreendeu a situação e deu-lhe a morada que estava nos ficheiros do pai.

Quando Leonardo foi até à casa que correspondia à morada, descobriu que a mesma já tinha sido vendida. No entanto, o jovem não perdeu a esperança e deixou o seu contacto com os vizinhos, para o caso do pai aparecer por lá.

Algum tempo depois, Leonardo recebeu notícias de Orlandino, que entrou em contacto com ele. Finalmente, pai e filho conheceram-se. Fizeram o teste de ADN e o homem registou o jovem como filho.

Quando tudo parecia estar a correr bem, o sonho de Leonardo começou a desmoronar-se. O jovem descobriu que o pai era viciado em crack, uma droga pesada, mais perigosa que a cocaína.

Foi ai que o jovem decidiu fazer-lhe um ultimato. "Se não fores para uma clínica vais perder a tua mulher e os teus filhos, porque eu não vou insistir mais. E mais, vou contigo e vamos consumir juntos", disse Leonardo ao pai.

Com estas palavras, o jovem conseguiu que o pai fosse para uma clínica, onde ainda continua os tratamentos, com medo que o filho vivesse a mesma dependência.