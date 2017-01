Salvam vida a jovem ao lhe retirarem os pulmões

"O que nos ajudou foi a certeza de que em poucas horas ela poderia morrer", disse Shaf Keshavjee, um dos médicos que a operou, avançou o The Guardian.



A operação teve a duração de nove horas e envolveu uma quipa de 13 pessoas. Apesar a complexidade da cirurgia os resultados positivos foram praticamente imediatos.



"Vinte minutos depois de lhe termos removido os pulmões infetados, a pressão sanguínea normalizou e podemos retirar a medicação que estava a ser usada para esse efeito", disse o médico.



Foi colocado no corpo de Melissa um pequeno pulmão artificial que teve apoio de outros aparelhos bombear o sangue pelo corpo.



Seis dias depois foi encontrado um dador compatível e foi realizado o transplante com sucesso.



Uma equipa médica do Canadá salvou uma jovem, retirando-lhe os pulmões até conseguirem um dador compatível para o transplante. É considerada a primeira intervenção do género e os cirurgiões do hospital de Toronto decidiram agora contar o que aconteceu.Em abril de 2016, Melissa Benoit entrou no hospital de Toronto com uma infeção grave nos pulmões. Os médicos aperceberam-se que a jovem teria poucas horas de vida e decidiram atuar.Vendo que a bactéria instalada nos pulmões se tornou resistente à maioria dos antibióticos conhecidos a equipa médica ligou a paciente a um aparelho de suporte de vida. No entanto, a infeção continuou a agravar-se e os órgãos começaram a parar.