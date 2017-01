Salvo por cadela após acidente na neve

A cadela Kelsey é a nova heroína das redes sociais. A golden retriever salvou o dono de morrer com hipotermia depois de uma queda na neve.

O acidente aconteceu nas vésperas de ano novo, no Michigan, nos EUA. Bob saiu de casa de pijamas, durante um nevão, para ir buscar lenha. A meio da viagem, escorregou, caiu e fraturou o pescoço. Kelsey, que o acompanhava, começou a ladrar, para pedir ajuda, mas nunca saiu do lado do dono. Durante mais de 20 horas aqueceu-o e deu-lhe lambidelas no rosto e mãos para que o homem não adormecesse.

"Ela latiu para pedir ajuda, mas não saiu do meu lado. Manteve-me atento e aquecido. Eu sabia que tinha de me esforçar se quisesse sobreviver", disse Bob à FOX News.

De acordo com o hospital, o homem chegou a desmaiar, mas a cadela nunca saiu do seu lado. Quando, na manhã do dia seguinte, um vizinho os encontrou chamou logo os bombeiros, que efetuaram o resgate, e levaram Bob para o hospital onde passou por uma cirurgia de descompressão da coluna vertebral para recuperar os movimentos.

Apesar de estar fora de perigo, o norte-americano vai agora passar por várias sessões de fisioterapia para ficar completamente recuperado.

